Тимошенко находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса

Факт заражения лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко коронавирусом подтвердила ее пресс-секретарь Марина Сорока, сообщает Газета.ru.

«Да, к сожалению, это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19», — рассказала Сорока в Facebook.

СМИ: Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом

Состояние здоровья Тимошенко оценивается медиками как тяжелое. Известно, что у нее держится температура до 39°С.

Ранее в СМИ сообщалось, что вместе с политиком заразились COVID-19 ее дочь и зять. О состоянии родственников политика не сообщается.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Юлия Тимошенко // Сайт партии «Батьківщина»
ТЕГИ:КоронавирусТимошенкоЮлия Тимошенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры