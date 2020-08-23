Тимошенко находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса
Факт заражения лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко коронавирусом подтвердила ее пресс-секретарь Марина Сорока, сообщает Газета.ru.
«Да, к сожалению, это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19», — рассказала Сорока в Facebook.
Состояние здоровья Тимошенко оценивается медиками как тяжелое. Известно, что у нее держится температура до 39°С.
Ранее в СМИ сообщалось, что вместе с политиком заразились COVID-19 ее дочь и зять. О состоянии родственников политика не сообщается.
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