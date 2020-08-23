Тимошенко находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса

Состояние здоровья Тимошенко оценивается медиками как тяжелое. Известно, что у нее держится температура до 39°С.

Ранее в СМИ сообщалось, что вместе с политиком заразились COVID-19 ее дочь и зять. О состоянии родственников политика не сообщается.

