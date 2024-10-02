Эксперт рассказал, сможет ли ИИ заменить IT-профессии
Сегодня искусственный интеллект (ИИ) активно используется в IT отрасли и даже заменил часть базовых профессий, однако все еще есть специализации, которые заменить невозможно, рассказал EdTech-предприниматель Алексей Коледачкин. Его слова приводит «Газета.Ru».
Так, чат-боты и автоматизированные системы поддержки заменяют людей на первичном уровне обслуживания, также проводят транзакции. ИИ сегодня может писать базовый код, анализировать большие объемы данных и разрабатывать маркетинговые стратегии. ИИ технологии также успешно занимаются фильтрацией и базовой аналитикой.
Однако в IT все еще есть несколько профессий, которые сложно полностью автоматизировать. Это архитекторы систем и разработчики сложных решений, так как эти специальности требуют творческого подхода и глубоких знаний.
Ранее гитарист рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов заявил НСН, что ИИ может создать песню по всем современным поп-правилам, из-за чего профессия музыканта скоро будет не нужна.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путешественник Богдан Булычев добрался до северного полюса на квадротехнике
- ВОЗ: Скоро на Земле может вспыхнуть новая эпидемия с летальностью 90%
- Щенсны официально стал голкипером «Барселоны»
- Эксперт рассказал, сможет ли ИИ заменить IT-профессии
- Украинскую ракету и три дрона сбили над Курской областью
- Российского блогера задержали с мефедроном в Москве
- В Госдуме предложили назвать самолет Ту-204-100В именем Терешковой
- Дмитрия Медведева избрали председателем совета директоров «Ростелекома»
- «Овал лица и осанка»: Россиянам рассказали, в чем опасность неправильного прикуса
- В Москве возбудили уголовное дело в отношении создателей UAPS и Cryptex
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru