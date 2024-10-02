Эксперт рассказал, сможет ли ИИ заменить IT-профессии

Сегодня искусственный интеллект (ИИ) активно используется в IT отрасли и даже заменил часть базовых профессий, однако все еще есть специализации, которые заменить невозможно, рассказал EdTech-предприниматель Алексей Коледачкин. Его слова приводит «Газета.Ru».

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Так, чат-боты и автоматизированные системы поддержки заменяют людей на первичном уровне обслуживания, также проводят транзакции. ИИ сегодня может писать базовый код, анализировать большие объемы данных и разрабатывать маркетинговые стратегии. ИИ технологии также успешно занимаются фильтрацией и базовой аналитикой.

Однако в IT все еще есть несколько профессий, которые сложно полностью автоматизировать. Это архитекторы систем и разработчики сложных решений, так как эти специальности требуют творческого подхода и глубоких знаний.

Ранее гитарист рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов заявил НСН, что ИИ может создать песню по всем современным поп-правилам, из-за чего профессия музыканта скоро будет не нужна.

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Science Photo Library
ТЕГИ:Искусственный Интеллект

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