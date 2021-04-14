TikTok убивает. В Госдуме призвали ввести в школах уроки кибербезопасности

«Вы уже привели три случая, которые закончились трагически. Много это или мало? Каждая человеческая жизнь – это очень много. Поэтому я считаю, что этого достаточно, чтобы в определенной мере предпринимать действия по работе TikTok», - сказал Чепа.

Он пояснил, что, речь идет о штрафах, допустив при этом и возможность блокировки соцсетей.

«Штрафовать. И эти штрафы должны быть, конечно, направлены семьям пострадавших. Они должны понимать, к чему это может приводить, поэтому очень жестко наказывать надо. Если требования не будут выполняться, конечно, блокировка», - подчеркнул парламентарий.

Чепа также поддержал идею о введении в российских школах уроков кибербезопасности наподобие ОБЖ.

«Настолько быстро все меняется, сегодняшние дети сидят в телефонах. Очевидно, что это очень важный вопрос и его следует поднимать. Я думаю, что это правильное направление», - сказал собеседник НСН.