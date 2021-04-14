TikTok убивает. В Госдуме призвали ввести в школах уроки кибербезопасности
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в эфире НСН, что гибель детей, пытающихся повторить челленджи из соцсетей, нельзя оставлять безнаказанной.
Социальные сети, из-за контента в которых гибнут дети, надо очень серьезно наказывать, а школьникам могли бы помочь уроки кибербезопасности, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с телеграм-каналом «Радиоточка НСН». Так он прокомментировал информацию о, как минимум, третьем с начала года случае гибели ребенка, решившего повторить челлендж из соцсети TikTok.
«Вы уже привели три случая, которые закончились трагически. Много это или мало? Каждая человеческая жизнь – это очень много. Поэтому я считаю, что этого достаточно, чтобы в определенной мере предпринимать действия по работе TikTok», - сказал Чепа.
Он пояснил, что, речь идет о штрафах, допустив при этом и возможность блокировки соцсетей.
«Штрафовать. И эти штрафы должны быть, конечно, направлены семьям пострадавших. Они должны понимать, к чему это может приводить, поэтому очень жестко наказывать надо. Если требования не будут выполняться, конечно, блокировка», - подчеркнул парламентарий.
Чепа также поддержал идею о введении в российских школах уроков кибербезопасности наподобие ОБЖ.
«Настолько быстро все меняется, сегодняшние дети сидят в телефонах. Очевидно, что это очень важный вопрос и его следует поднимать. Я думаю, что это правильное направление», - сказал собеседник НСН.
При этом он посетовал на сложность взаимодействия с соцсетями, базирующимися за рубежом.
«Нам очень трудно влиять на соцсети, которые находятся за рубежом и даже не имеют здесь дирекции. Мы сейчас уже и законодательно принимаем определенные меры. К этому надо относиться очень серьезно. И Госдума принимает очень серьезные, большие шаги в этом направлении», - добавил Чепа.
Он напомнил, что недавно профильная комиссия Госдумы приглашала представителей TikTok.
Ранее днем в США скончался 12-летний школьник, пытавшийся повторить челлендж «блэкаут» из TikTok. Ранее из-за этого же челленджа погибла 10-летняя девочка из Италии. В январе также сообщалось, что в Москве погиб 11-летний мальчик, выполнявший челлендж из TikTok.
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