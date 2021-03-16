«Моргенштерн, TikTok, мат». Гречка об интересах детей в сети

Аналитики сервиса SuperJob выяснили, какой процент родителей в России контролирует время пребывания своих детей в интернете. Выяснилось, что уровень контроля напрямую связан с возрастом ребенка, поэтому чаще всего время пребывания в интернете отслеживают, если дети младше 10 лет. Так делают 79 процентов родителей.

С результатами исследования не согласилась певица Гречка. В эфире НСН она рассказала об интересах детей в сети.