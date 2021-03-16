«Моргенштерн, TikTok, мат». Гречка об интересах детей в сети
Гречка в эфире НСН поспорила с аналитиками о контроле пребывания детей в интернете со стороны большинства родителей.
Аналитики сервиса SuperJob выяснили, какой процент родителей в России контролирует время пребывания своих детей в интернете. Выяснилось, что уровень контроля напрямую связан с возрастом ребенка, поэтому чаще всего время пребывания в интернете отслеживают, если дети младше 10 лет. Так делают 79 процентов родителей.
С результатами исследования не согласилась певица Гречка. В эфире НСН она рассказала об интересах детей в сети.
«Думаю, это неправда. Мне кажется, многие родители не контролируют своего ребенка и дают в свободное пользование эти огромные телефоны-лопаты, которые любят сейчас покупать, и ребенок смотрит все, что хочет, пока родители занимаются своими делами. Очень многие не следят за своими детьми. Буквально на днях сидела в кафе, и рядом ребенок лет восьми поет Моргенштерна на камеру с матом, снимает в ТикТок, а мама сидит с кем-то, кушает суши, общается», — сказала она.
Также Гречка в беседе с НСН призналась, что церемония Grammy в этом году напомнила ей российское телевидение, отметив, что раньше музыкальная индустрия в США, по ее мнению, была лучше.
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