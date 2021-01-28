TikTok сообщил о готовности ответить на вопросы Госдумы
Представительство TikTok в России вышло на контакт с комиссией думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ и объявило о готовности ответить на возникшие у депутатов вопросы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комиссии Василия Пискарева.
Он отметил, что в ближайшее время комиссия согласует с соцсетью формат взаимодействия. Ранее Пискарев пригласил представителя TikTok в России Сергея Соколова на беседу в Госдуму.
Роскомнадзор 21 января сообщил, что на платформах «Вконтакте», Facebook, Twitter, Instagram и TikTok появились призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января. Ведомство сообщило, что будет добиваться привлечения соцсетей к ответственности.
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