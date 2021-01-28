TikTok сообщил о готовности ответить на вопросы Госдумы

Представительство TikTok в России вышло на контакт с комиссией думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ и объявило о готовности ответить на возникшие у депутатов вопросы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комиссии Василия Пискарева.

Он отметил, что в ближайшее время комиссия согласует с соцсетью формат взаимодействия. Ранее Пискарев пригласил представителя TikTok в России Сергея Соколова на беседу в Госдуму.