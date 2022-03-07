TikTok приостанавливает в России функцию прямых трансляций

Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok приостанавливает в России возможность ведения прямых трансляций, сообщает RT.

Роскомнадзор подтвердил блокировку DW, BBC, «Медузы», «Радио Свобода»

Также будет недоступен видеоконтент из-за нового закона о фейках.

«В свете нового российского закона о фейковых новостях у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса», — следует из заявления компании.

Ограничения не затронут службу обмена сообщениями в приложении.

По данным Роскомнадзора, с мая 2021 года зафиксировано семь фактов дискриминации официальных аккаунтов СМИ и общественных деятелей РФ на платформе TikTok.

5 марта Роскомнадзор объявил о решении заблокировать доступ к социальной сети Facebook (Meta) на территории России. Ведомство назвало это решение ответом на ограничение доступа к российским СМИ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: TikTok
ТЕГИ:Соцсети
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры