TikTok приостанавливает в России функцию прямых трансляций

Также будет недоступен видеоконтент из-за нового закона о фейках.

«В свете нового российского закона о фейковых новостях у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса», — следует из заявления компании.

Ограничения не затронут службу обмена сообщениями в приложении.

По данным Роскомнадзора, с мая 2021 года зафиксировано семь фактов дискриминации официальных аккаунтов СМИ и общественных деятелей РФ на платформе TikTok.

5 марта Роскомнадзор объявил о решении заблокировать доступ к социальной сети Facebook (Meta) на территории России. Ведомство назвало это решение ответом на ограничение доступа к российским СМИ.

