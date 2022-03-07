TikTok приостанавливает в России функцию прямых трансляций
Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok приостанавливает в России возможность ведения прямых трансляций, сообщает RT.
Также будет недоступен видеоконтент из-за нового закона о фейках.
«В свете нового российского закона о фейковых новостях у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса», — следует из заявления компании.
Ограничения не затронут службу обмена сообщениями в приложении.
По данным Роскомнадзора, с мая 2021 года зафиксировано семь фактов дискриминации официальных аккаунтов СМИ и общественных деятелей РФ на платформе TikTok.
5 марта Роскомнадзор объявил о решении заблокировать доступ к социальной сети Facebook (Meta) на территории России. Ведомство назвало это решение ответом на ограничение доступа к российским СМИ.
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