Роскомнадзор заблокировал Facebook в России

Роскомнадзор объявил о решении заблокировать доступ к социальной сети Facebook (Meta) на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Ведомство назвало это решение ответом на ограничение доступа к российским СМИ. По его данным, с октября 2020 года российские меди сталкивались с 26 случаями дискриминации.

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