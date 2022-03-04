Роскомнадзор заблокировал Facebook в России
4 марта 202221:11
Роскомнадзор объявил о решении заблокировать доступ к социальной сети Facebook (Meta) на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомство назвало это решение ответом на ограничение доступа к российским СМИ. По его данным, с октября 2020 года российские меди сталкивались с 26 случаями дискриминации.
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4 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru