Роскомнадзор подтвердил блокировку DW, BBC, «Медузы», «Радио Свобода»
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций подтвердила блокировку сайтов Deutsche Welle, BBC, «Медузы» (внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов), «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента) и «Голоса Америки» (радиостанция внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов).
Как заявили в Роскомнадзоре, такая мера применена к вышеуказанным СМИ в связи с распространением ими недостоверной информации по событиям на Украине и сути специальной военной операции России в этой стране. Причём, как формулирует ведомство, делалось это «целенаправленно и систематически».
По данным Роскомнадзора, эти информационные ресурсы распространяли ложные сведения о форме, способах ведения боевых действий, потерях российской армии, а также жертвах среди мирных граждан.
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