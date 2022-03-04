Роскомнадзор подтвердил блокировку DW, BBC, «Медузы», «Радио Свобода»

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций подтвердила блокировку сайтов Deutsche Welle, BBC, «Медузы» (внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов), «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента) и «Голоса Америки» (радиостанция внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов).

Как заявили в Роскомнадзоре, такая мера применена к вышеуказанным СМИ в связи с распространением ими недостоверной информации по событиям на Украине и сути специальной военной операции России в этой стране. Причём, как формулирует ведомство, делалось это «целенаправленно и систематически».

По данным Роскомнадзора, эти информационные ресурсы распространяли ложные сведения о форме, способах ведения боевых действий, потерях российской армии, а также жертвах среди мирных граждан.

