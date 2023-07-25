TikTok предоставил пользователям возможность публиковать тексты
Пользователи социальной сети TikTok смогут размещать текстовые публикации. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Мы с радостью объявляем о расширении возможностей текстовых постов в TikTok - нового формата создания текстового контента, который расширяет возможности авторов делиться своими идеями и выражать творческие способности», —отмечается в сообщении.
Юзерам предоставят привычные опции для настройки контента при создании сообщения: добавление звука, местоположения, включение комментариев, разрешение дуэтов и другие. Также к тексту можно добавить стикеры или хештэги, выбрать цвет фона и мелодию.
Ранее TikTok сообщила, что ограничит время пользования аккаунтом для лиц младше 18 лет до 60 минут в день, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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