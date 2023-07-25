Илон Маск: посты в обновленном Twitter будут называться «иксами»

Публикации в обновленной соцсети Twitter будут называться «иксами», заявил американский предприниматель – миллиардер Илон Маск.

Twitter Маска заменил логотип с синей птицей на X

Ранее новый владелец Twitter анонсировал смену логотипа. Он разместил на своей странице фотографию штаб-квартиры компании с его проекцией.

Аватар официального аккаунта Twitter был ранее уже заменён с изображения голубой птицы на белую букву Х на черном фоне. Кроме того, домен x.com теперь автоматически будет переадресовывать пользователей на сайт Twitter.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с НСН, в свою очередь, выразил уверенность в том, что в России Twitter не разблокируют до конца СВО, несмотря на все старания нового владельца Илона Маска в сфере контента, передает «Радиоточка НСН».

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