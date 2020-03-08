Тихонов упрекнул Губерниеву в потере аудиторий в ответ на допинг-обвинения

Бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов в эфире НСН посмеялся над обвинениями в свой адрес комментатора Губерниева по поводу допинга.

Телекомментатор и журналист Дмитрий Губерниев считает, что из-за бывшего президента Союза биатлонистов России у спортсменов начались проблемы с допингом. Об этом Губерниев написал в своем Telegram.

«Все должны помнить, что проблемы с ЭПО (запрещенный препарат эритропоэтин) начались при Тихонове. Все наши проблемы из-за него начались. В 2007 году врач сборной говорил о том, что его методики обнаружить нельзя. Какие методики?Я тогда не говорил об этом, а надо было кричать. Я не знал, что все серьезно», — цитирует Газета. Ru Губерниева.

Четырехкратный олимпийский чемпион, экс-глава (1996-2008) и вице-президент (2008-2010) СБР России Александр Тихонов в эфире НСН посмеялся очередным обвинениям от спортивного журналиста Дмитрия Губерниева в свой адрес по поводу проблем с допингом у российских биатлонистов, которые начались с Тихонова.

«Я сдал полномочия президента Союза за год перед Олимпийскими играми в Ванкувере, за пять лет до Сочи. О допинг-скандалах даже речи не шло! Все допинги были после моего ухода из Союза: Кущенко, Майгуров, Борнашов, Ростовцев. Это разбирают по сей день. У меня был только вопрос с Пылевой, который был мною озвучен. Но меня не послушали. Не было никакого ЭПО. Вранье все! Я всегда говорю только факты, за которые подписываюсь. Был лучшим спортсменом векаю Принял федерацию биатлона без единой медали. Передал – 24 золота, 27 серебра, 19 бронзы. Федерация биатлона была на первом месте. Мое преимущество в том, что я на всех заверщающих стадиях соревнований был сам, сам в них участвовал», - заявил Тихонов.

Губерниев отказался отвечать Тихонову на «губошлепа»

Олимпийский чемпион возмущен высказываниями Губерниева. Он считает, что тележурналист сообщает только те факты, которые ему выгодны.

«Губерниева уже невозможно слушать! Это постоянные потуги, чтобы подкинуть чего-то народу. Он же теряет аудиторию – люди переключаются на другие каналы, когда его слышат. Количество мата зашкаливает!

Он упрекает меня по поводу обысков у Логинова. Но не пишет о Драчеве с уголовными преследованиями. Не говорит, что творится сейчас в биатлоне. А Тихонова за что можно укусить? Ни за одно место не получится. Мне вручили знак «Лучший президент» среди всех национальных федераций по биатлону. Это было на конгрессе. Я передал федерацию №1. Сегодня мы какие?», - задался вопросом олимпийский чемпион.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что располагает копиями документов из Италии, свидетельствующими, что донос на биатлониста Александра Логинова написала девушка, опираясь на слова экс-главы Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова. Александр Тихонов в эфире НСН категорически отверг причастность к доносу на Логинова и заявил, что Губерниев с нынешним главой СБР развалили российский биатлон «до основания».

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ФОТО: www.russianlook.com
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