Тихонов упрекнул Губерниеву в потере аудиторий в ответ на допинг-обвинения

Телекомментатор и журналист Дмитрий Губерниев считает, что из-за бывшего президента Союза биатлонистов России у спортсменов начались проблемы с допингом. Об этом Губерниев написал в своем Telegram.

«Все должны помнить, что проблемы с ЭПО (запрещенный препарат эритропоэтин) начались при Тихонове. Все наши проблемы из-за него начались. В 2007 году врач сборной говорил о том, что его методики обнаружить нельзя. Какие методики?Я тогда не говорил об этом, а надо было кричать. Я не знал, что все серьезно», — цитирует Газета. Ru Губерниева.

Четырехкратный олимпийский чемпион, экс-глава (1996-2008) и вице-президент (2008-2010) СБР России Александр Тихонов в эфире НСН посмеялся очередным обвинениям от спортивного журналиста Дмитрия Губерниева в свой адрес по поводу проблем с допингом у российских биатлонистов, которые начались с Тихонова.

«Я сдал полномочия президента Союза за год перед Олимпийскими играми в Ванкувере, за пять лет до Сочи. О допинг-скандалах даже речи не шло! Все допинги были после моего ухода из Союза: Кущенко, Майгуров, Борнашов, Ростовцев. Это разбирают по сей день. У меня был только вопрос с Пылевой, который был мною озвучен. Но меня не послушали. Не было никакого ЭПО. Вранье все! Я всегда говорю только факты, за которые подписываюсь. Был лучшим спортсменом векаю Принял федерацию биатлона без единой медали. Передал – 24 золота, 27 серебра, 19 бронзы. Федерация биатлона была на первом месте. Мое преимущество в том, что я на всех заверщающих стадиях соревнований был сам, сам в них участвовал», - заявил Тихонов.