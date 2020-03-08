Тихонов упрекнул Губерниеву в потере аудиторий в ответ на допинг-обвинения
Бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов в эфире НСН посмеялся над обвинениями в свой адрес комментатора Губерниева по поводу допинга.
Телекомментатор и журналист Дмитрий Губерниев считает, что из-за бывшего президента Союза биатлонистов России у спортсменов начались проблемы с допингом. Об этом Губерниев написал в своем Telegram.
«Все должны помнить, что проблемы с ЭПО (запрещенный препарат эритропоэтин) начались при Тихонове. Все наши проблемы из-за него начались. В 2007 году врач сборной говорил о том, что его методики обнаружить нельзя. Какие методики?Я тогда не говорил об этом, а надо было кричать. Я не знал, что все серьезно», — цитирует Газета. Ru Губерниева.
Четырехкратный олимпийский чемпион, экс-глава (1996-2008) и вице-президент (2008-2010) СБР России Александр Тихонов в эфире НСН посмеялся очередным обвинениям от спортивного журналиста Дмитрия Губерниева в свой адрес по поводу проблем с допингом у российских биатлонистов, которые начались с Тихонова.
«Я сдал полномочия президента Союза за год перед Олимпийскими играми в Ванкувере, за пять лет до Сочи. О допинг-скандалах даже речи не шло! Все допинги были после моего ухода из Союза: Кущенко, Майгуров, Борнашов, Ростовцев. Это разбирают по сей день. У меня был только вопрос с Пылевой, который был мною озвучен. Но меня не послушали. Не было никакого ЭПО. Вранье все! Я всегда говорю только факты, за которые подписываюсь. Был лучшим спортсменом векаю Принял федерацию биатлона без единой медали. Передал – 24 золота, 27 серебра, 19 бронзы. Федерация биатлона была на первом месте. Мое преимущество в том, что я на всех заверщающих стадиях соревнований был сам, сам в них участвовал», - заявил Тихонов.
Олимпийский чемпион возмущен высказываниями Губерниева. Он считает, что тележурналист сообщает только те факты, которые ему выгодны.
«Губерниева уже невозможно слушать! Это постоянные потуги, чтобы подкинуть чего-то народу. Он же теряет аудиторию – люди переключаются на другие каналы, когда его слышат. Количество мата зашкаливает!
Он упрекает меня по поводу обысков у Логинова. Но не пишет о Драчеве с уголовными преследованиями. Не говорит, что творится сейчас в биатлоне. А Тихонова за что можно укусить? Ни за одно место не получится. Мне вручили знак «Лучший президент» среди всех национальных федераций по биатлону. Это было на конгрессе. Я передал федерацию №1. Сегодня мы какие?», - задался вопросом олимпийский чемпион.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что располагает копиями документов из Италии, свидетельствующими, что донос на биатлониста Александра Логинова написала девушка, опираясь на слова экс-главы Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова. Александр Тихонов в эфире НСН категорически отверг причастность к доносу на Логинова и заявил, что Губерниев с нынешним главой СБР развалили российский биатлон «до основания».
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