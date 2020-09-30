Тихановскому продлили арест на 2 месяца
Арест супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергея Тихановского продлили на 2 месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб политика.
Отмечается, что судебного заседания по этому вопросу не было.
В штабе отметили, что прошло четыре месяца с задержания Тихановского, по прошествии еще двух его "должны будут либо выпустить, либо предъявить обвинение".
Блогер Тихановский, претендовавший на место кандидата в президенты Белоруссии, был арестован до конца сентября текущего года. Кандидатом в президенты зарегистрировали его жену Светлану Тихановскую.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 232 / сут.
Умерли
20 545+160 / сут.
Выздоровели
952 тыс.+6 479 / сут.
- В Карабахе заявили об уничтожении более 500 солдат Азербайджана
- ВОЗ: Число скончавшихся от COVID-19 в мире превысило 1 млн
- Еще 27 пациентов с COVID-19 скончались в Москве
- МИД обнаружил нарушения ОЗХО в ситуации с Навальным
- Макрон намерен выстраивать диалог с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru