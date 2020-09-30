Тихановскому продлили арест на 2 месяца

Отмечается, что судебного заседания по этому вопросу не было.

В штабе отметили, что прошло четыре месяца с задержания Тихановского, по прошествии еще двух его "должны будут либо выпустить, либо предъявить обвинение".

Блогер Тихановский, претендовавший на место кандидата в президенты Белоруссии, был арестован до конца сентября текущего года. Кандидатом в президенты зарегистрировали его жену Светлану Тихановскую.

