Тихановскому продлили арест на 2 месяца

Арест супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергея Тихановского продлили на 2 месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб политика.

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Отмечается, что судебного заседания по этому вопросу не было.

В штабе отметили, что прошло четыре месяца с задержания Тихановского, по прошествии еще двух его "должны будут либо выпустить, либо предъявить обвинение".

Блогер Тихановский, претендовавший на место кандидата в президенты Белоруссии, был арестован до конца сентября текущего года. Кандидатом в президенты зарегистрировали его жену Светлану Тихановскую.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Белоруссия
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