Макрон: «Лукашенко должен уйти»
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с заявлением по поводу белорусского коллеги Александра Лукашенко. Макрон призвал его покинуть пост президента и поддержал протестующих в Белоруссии, пишет газета Le Journal du Dimanche.
«Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти», — заявил Макрон.
Макрон восхитился мужеством протестующих в Белоруссии, особенно женщин, которые каждые выходные выходят на улицы Минска, пишет Газета.ru.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко с 80,1 процента голосов. За Тихановскую проголосовали около 10 процентов избирателей. Сразу после выборов по всей стране начались массовые протесты с требованием провести новые выборы.
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