Макрон: «Лукашенко должен уйти»

«Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти», — заявил Макрон.

Макрон восхитился мужеством протестующих в Белоруссии, особенно женщин, которые каждые выходные выходят на улицы Минска, пишет Газета.ru.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко с 80,1 процента голосов. За Тихановскую проголосовали около 10 процентов избирателей. Сразу после выборов по всей стране начались массовые протесты с требованием провести новые выборы.

