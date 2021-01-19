Тихановская заявила о своем желании вернуться в Беларусь

Лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в ходе онлайн-встречи с послами ЕС в ОБСЕ сообщила о своем желании вернуться на родину при поддержке международного сообщества. Об этом сообщается на официальном сайте Тихановской.

Она напомнила, что в Беларуси в отношении нее возбудили два уголовных дела и отметила, что для ее безопасного возвращения необходима поддержка ОБСЕ.

В ходе беседы политик также выразила уверенность, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ может начать выстраивать диалог с «демократическими силами Беларуси», представителями президента Лукашенко и странами-членами ЕС. Она попросила ОБСЕ помочь ей в проведении новых выборов, которые якобы пройдут в течение следующих 45 дней.