«Не могут сделать ничего». Тихановская раскритиковала европейских лидеров

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что работа «над введением экономических санкций» против Минска идёт «медленно», сообщает журнал New Yorker.

В интервью изданию Тихановская отметила, что лидеры европейских стран «только выражают свою обеспокоенность» в связи с ситуацией в Белоруссии, однако на самом деле «не могут сделать ничего».

По словам экс-кандидата, в Европе всегда действуют с оглядкой на Россию. Тихановская добавила, что заявлений об обеспокоенности недостаточно и следует требовать от европейских лидеров конкретных действий.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. Оппозиция считает, что официальные данные ЦИК, согласно которым победил Александр Лукашенко, сфальсифицированы, и на самом деле выиграла Тихановская.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияЕвросоюзСветлана Тихановская
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры