«Не могут сделать ничего». Тихановская раскритиковала европейских лидеров

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что работа «над введением экономических санкций» против Минска идёт «медленно», сообщает журнал New Yorker.

В интервью изданию Тихановская отметила, что лидеры европейских стран «только выражают свою обеспокоенность» в связи с ситуацией в Белоруссии, однако на самом деле «не могут сделать ничего».



По словам экс-кандидата, в Европе всегда действуют с оглядкой на Россию. Тихановская добавила, что заявлений об обеспокоенности недостаточно и следует требовать от европейских лидеров конкретных действий.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. Оппозиция считает, что официальные данные ЦИК, согласно которым победил Александр Лукашенко, сфальсифицированы, и на самом деле выиграла Тихановская.

