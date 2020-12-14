«Не могут сделать ничего». Тихановская раскритиковала европейских лидеров
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что работа «над введением экономических санкций» против Минска идёт «медленно», сообщает журнал New Yorker.
В интервью изданию Тихановская отметила, что лидеры европейских стран «только выражают свою обеспокоенность» в связи с ситуацией в Белоруссии, однако на самом деле «не могут сделать ничего».
По словам экс-кандидата, в Европе всегда действуют с оглядкой на Россию. Тихановская добавила, что заявлений об обеспокоенности недостаточно и следует требовать от европейских лидеров конкретных действий.
Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. Оппозиция считает, что официальные данные ЦИК, согласно которым победил Александр Лукашенко, сфальсифицированы, и на самом деле выиграла Тихановская.
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