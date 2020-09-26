Тихановская прокомментировала субботний «женский марш» в Минске

«Мы это знаем – и поэтому нас уже не остановить», - заявила Тихановская.

При этом она возмутилась тем, что мужчины оправдывают исполнение «преступных приказов против собственного народа» тем, что являются заботливыми отцами и супругами.

Напомним, в субботнем марше в Минске 26 сентября, по разным данным, приняли участие около 400 человек. Акция позиционировалась организаторами как «репетиция инаугурации» Светланы Тихановской.

Она объявила себя единственным избранным лидером народа. Она заявила, что протесты в республике могут длиться недели, месяцы и даже годы, если этого будет требовать ситуация.

Ранее она в интервью РБК призвала не рассматривать ее как нового президента страны. Тихановская напомнила, что ее предвыборная программа включала главный пункт - проведение повторных выборов, на которых и должен быть избран новый глава государства.

