Тихановская прокомментировала субботний «женский марш» в Минске
Бывший кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светалана Тихановская высказалась по поводу прошедшего несанкционированного минскими властями «женского марша» в Белоруссии. Ее слова цитирует белорусский Telegram-канал NEXTA Live.
«Как и весь мир, я восхищаюсь смелостью белорусских женщин всех профессий и возрастов. Вы сильные и непобедимые», - поддержала участниц акции Тихановская.
По ее мнению, женщины достойны уважения и соблюдения гражданских прав.
«Мы это знаем – и поэтому нас уже не остановить», - заявила Тихановская.
При этом она возмутилась тем, что мужчины оправдывают исполнение «преступных приказов против собственного народа» тем, что являются заботливыми отцами и супругами.
Напомним, в субботнем марше в Минске 26 сентября, по разным данным, приняли участие около 400 человек. Акция позиционировалась организаторами как «репетиция инаугурации» Светланы Тихановской.
Она объявила себя единственным избранным лидером народа. Она заявила, что протесты в республике могут длиться недели, месяцы и даже годы, если этого будет требовать ситуация.
Ранее она в интервью РБК призвала не рассматривать ее как нового президента страны. Тихановская напомнила, что ее предвыборная программа включала главный пункт - проведение повторных выборов, на которых и должен быть избран новый глава государства.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+7 523 / сут.
Умерли
20 225+169 / сут.
Выздоровели
940 тыс.+6 004 / сут.
- Стало известно о новых участниках фильма Тимура Бекмамбетова для Universal
- Тихановская прокомментировала субботний «женский марш» в Минске
- На заводе в Люберцах прогремела серия взрывов
- В Минске завершилась акция протеста. Почти 50 человек задержаны
- На Украине выживший при крушении Ан-26 курсант рассказал о катастрофе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru