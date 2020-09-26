Тихановская прокомментировала субботний «женский марш» в Минске

Бывший кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светалана Тихановская высказалась по поводу прошедшего несанкционированного минскими властями «женского марша» в Белоруссии. Ее слова цитирует белорусский Telegram-канал NEXTA Live.

«Как и весь мир, я восхищаюсь смелостью белорусских женщин всех профессий и возрастов. Вы сильные и непобедимые», - поддержала участниц акции Тихановская.

По ее мнению, женщины достойны уважения и соблюдения гражданских прав.

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«Мы это знаем – и поэтому нас уже не остановить», - заявила Тихановская.

При этом она возмутилась тем, что мужчины оправдывают исполнение «преступных приказов против собственного народа» тем, что являются заботливыми отцами и супругами.

Напомним, в субботнем марше в Минске 26 сентября, по разным данным, приняли участие около 400 человек. Акция позиционировалась организаторами как «репетиция инаугурации» Светланы Тихановской.

Она объявила себя единственным избранным лидером народа. Она заявила, что протесты в республике могут длиться недели, месяцы и даже годы, если этого будет требовать ситуация.

Ранее она в интервью РБК призвала не рассматривать ее как нового президента страны. Тихановская напомнила, что ее предвыборная программа включала главный пункт - проведение повторных выборов, на которых и должен быть избран новый глава государства.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:МинскСветлана Тихановская
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