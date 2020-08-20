Белорусская оппозиция заявила, что готова к контактам с Россией

Член президиума созданного белорусской оппозицией Координационного совета Павел Латушко заявил о готовности совета к контактам с Россией. Об этом сообщает РИА Новости, подчёркивая, что, по словам Латушко, оппозиция готова изложить свою позицию.

«Абсолютно. Мы готовы изложить свою позицию, мы готовы представить в той или иной форме (видение ситуации)», — цитирует RT Латушко.

Алексиевич вошла в президиум Координационного совета оппозиции в Белоруссии

Ранее занимавший посты директора Национального театра имени Янки Купалы и министра культуры Белоруссии и уволенный за поддержку протестов, вошел в координационный совет оппозиции, подчёркивает РЕН ТВ.

Координационный совет в Белоруссии был создан по инициативе Светланы Тихановской 14 августа. Тогда она отметила, что он необходим для «обеспечения трансфера власти. Всего в него вошли 70 человек. Белорусский президент Александр Лукашенко назвал его создание «попыткой захвата власти». Он предупредил членов штаба, что власти будут «принимать адекватные меры» по Конституции и закону, подчеркивает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоПрезидентские ВыборыБелоруссияСветлана Тихановская
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры