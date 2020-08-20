Белорусская оппозиция заявила, что готова к контактам с Россией
Член президиума созданного белорусской оппозицией Координационного совета Павел Латушко заявил о готовности совета к контактам с Россией. Об этом сообщает РИА Новости, подчёркивая, что, по словам Латушко, оппозиция готова изложить свою позицию.
«Абсолютно. Мы готовы изложить свою позицию, мы готовы представить в той или иной форме (видение ситуации)», — цитирует RT Латушко.
Ранее занимавший посты директора Национального театра имени Янки Купалы и министра культуры Белоруссии и уволенный за поддержку протестов, вошел в координационный совет оппозиции, подчёркивает РЕН ТВ.
Координационный совет в Белоруссии был создан по инициативе Светланы Тихановской 14 августа. Тогда она отметила, что он необходим для «обеспечения трансфера власти. Всего в него вошли 70 человек. Белорусский президент Александр Лукашенко назвал его создание «попыткой захвата власти». Он предупредил членов штаба, что власти будут «принимать адекватные меры» по Конституции и закону, подчеркивает Ura.ru.
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