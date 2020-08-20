Белорусская оппозиция заявила, что готова к контактам с Россией

Член президиума созданного белорусской оппозицией Координационного совета Павел Латушко заявил о готовности совета к контактам с Россией. Об этом сообщает РИА Новости, подчёркивая, что, по словам Латушко, оппозиция готова изложить свою позицию.

«Абсолютно. Мы готовы изложить свою позицию, мы готовы представить в той или иной форме (видение ситуации)», — цитирует RT Латушко.