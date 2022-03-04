The Village закрыл офис в России
4 марта 202212:05
Интернет-издание The Village заявило, что закрывает офис в России. Об этом издание сообщило в своем Telegram-канале.
«Редакция в безопасности и работает из Варшавы», - говорится в сообщении.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания за публикацию недостоверной информации по теме спецоперации на Украине.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru