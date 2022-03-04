Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания «Медуза»
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания «Медуза» (внесено в реестр СМИ-иноагентов), сообщает ТАСС.
По данным сервиса для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам, доступ к онлайн-изданию был ограничен. Роскомнадзор отмечает, что СМИ публиковало призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях. Доступ к сайту «Медузы» ограничили по требованию Генпрокуратуры, пишет RT.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к порталам телеканала «Дождь» (включен Минюстом в список иноагентов) и радиостанции «Эхо Москвы», напоминает Газета.ру. Кроме того, ведомство закрыло доступ к сайту интернет-издания The Village. По данным Роскомнадзора, эти СМИ размещали призывы к экстремистской деятельности и насилию и распространяли заведомо ложные сведения относительной специальной военной операции РФ на Украине.
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