Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания «Медуза»

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания «Медуза» (внесено в реестр СМИ-иноагентов), сообщает ТАСС.

СМИ: Роскомнадзор может замедлить работу YouTube

По данным сервиса для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам, доступ к онлайн-изданию был ограничен. Роскомнадзор отмечает, что СМИ публиковало призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях. Доступ к сайту «Медузы» ограничили по требованию Генпрокуратуры, пишет RT.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к порталам телеканала «Дождь» (включен Минюстом в список иноагентов) и радиостанции «Эхо Москвы», напоминает Газета.ру. Кроме того, ведомство закрыло доступ к сайту интернет-издания The Village. По данным Роскомнадзора, эти СМИ размещали призывы к экстремистской деятельности и насилию и распространяли заведомо ложные сведения относительной специальной военной операции РФ на Украине.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:БлокировкаСМИРоскомнадзор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры