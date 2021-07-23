The Insider и пятерых журналистов добавили в список СМИ-иноагентов

В реестр СМИ-иноагентов добавили юридическое лицо «The Insider SIA», зарегистрированное в Риге, и пятерых журналистов «Открытых медиа» и «Проекта» (признан в РФ нежелательной организацией): Михаила Рубина, Софью Гройсман, Илью Рождественского, Юлию Апухтину, Алексея Постернака. Соответствующая информация появилась на сайте Минюста.

Знак качества? Медиаменеджеры о включении в список СМИ-иноагентов

Всего в списке СМИ, выполняющих функции иноагента, сейчас 18 журналистов и 16 средств массовой информации.

Ранее председатель постоянной комиссии Совета по правам человека (СПЧ) по свободе информации и правам журналистов, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «неоднозначной, но печальной» ситуацию с признанием издания «Проект» «нежелательной организацией».

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ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
ТЕГИ:ИноагентыМинюст РФ
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