The Insider и пятерых журналистов добавили в список СМИ-иноагентов

Всего в списке СМИ, выполняющих функции иноагента, сейчас 18 журналистов и 16 средств массовой информации.

Ранее председатель постоянной комиссии Совета по правам человека (СПЧ) по свободе информации и правам журналистов, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «неоднозначной, но печальной» ситуацию с признанием издания «Проект» «нежелательной организацией».

