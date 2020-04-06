Тестирование всех на наличие COVID-19 назвали опасным и бессмысленным

В Москве и Московской области с 6 апреля начинается массовый скрининг желающих провериться на наличие COVID-19. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора. Заниматься этим на коммерческой основе будут специалисты Центра молекулярной диагностики ведомства. На сайте ведомства говорится, что высокоточный тест могут сделать все желающие, даже если у них нет никаких симптомов заболевания.

Между тем, глава Калиниградского Минздрава Александр Кравченко считает, что такой текст делать всем подряд не только не имеет смысла, но даже вредно.

«Люди, которые прошли этот тест, а потом заболевают, они в полной уверенности, что у них этой инфекции нет, а это к сожалению играет злую шутку с окружающими этих людей. Это очень порочная практика, поэтому сегодня речь не идет о тестировании, чтобы человек мог взять бумажку, получить что вот, у меня нет коронавируса и гордиться», — цитирует министра издание «Новый Калининград».

Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН выделил главную задачу в борьбе с коронавирусом в России - «жестко пересмотреть систему тестирования».



