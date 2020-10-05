Тест главы Еврокомиссии на COVID-19 оказался отрицательным

Последний проведенный тест на коронавирусную инфекцию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен оказался отрицательным. Об этом в Twitter сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, подчеркнув, что, несмотря на это, она останется на самоизоляции до конца 6 октября – это предписывают бельгийские нормы санитарной безопасности. Таким образом председатель ЕК не сможет лично принять участие в саммите ЕС – Украина.

Ранее Мамер сообщил о самоизоляции главы Еврокомиссии из-за контакта с человеком, у которого позже было выявлено заражение коронавирусом – он произошёл 29 сентября. Сама фон дер Ляйен написала в Twitter, что 1 октября получила отрицательный тест на наличие коронавируса, второй анализ сдала ранее в пятницу, отмечает РИА ФАН.