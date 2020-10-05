Тест главы Еврокомиссии на COVID-19 оказался отрицательным
Последний проведенный тест на коронавирусную инфекцию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен оказался отрицательным. Об этом в Twitter сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, подчеркнув, что, несмотря на это, она останется на самоизоляции до конца 6 октября – это предписывают бельгийские нормы санитарной безопасности. Таким образом председатель ЕК не сможет лично принять участие в саммите ЕС – Украина.
Ранее Мамер сообщил о самоизоляции главы Еврокомиссии из-за контакта с человеком, у которого позже было выявлено заражение коронавирусом – он произошёл 29 сентября. Сама фон дер Ляйен написала в Twitter, что 1 октября получила отрицательный тест на наличие коронавируса, второй анализ сдала ранее в пятницу, отмечает РИА ФАН.
Между тем, президент США Дональд Трамп, у которого ранее был обнаружен COVID-19, может быть выписан из больницы уже в понедельник. По словам доктора Шона Конли, глава Белого дома, как минимум, один раз пользовался дополнительным кислородом для восстановления дыхания. Кроме того, президенту США был назначен курс стероидов, которые обычно используют в тяжелых случаях заболевания.
О том, что у Трампа обнаружен коронавирус, стало известно 2 октября. Вместе с ним заболела и его супруга Меланья, подчеркивает телеканал 360. Американский лидер отметил, что они с первой леди США сразу же ушли на карантин. Позже стало известно, что для прохождения лечения американского президента поместили в военно-медицинский центр рядом с Вашингтоном.
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