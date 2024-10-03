Tesla сняла с продажи в США одну из версий Model 3

Американская Tesla сняла с продажи в США версию бюджетного седана Model 3 с задним приводом и стандартным запасом хода, пишет Reuters.

Маск заявил, что не дарил Кадырову Tesla Cybertruck

На американской версии ее сайта теперь представлены только конфигурации с увеличенным запасом хода (Long Range) - заднеприводная и полноприводная, а также Model 3 Performance с быстрым разгоном и повышенной максимальной скоростью.

Кроме того, компания отзывает более 27 тысяч электропикапов Cybertruck в связи с возможностью задержки изображения с камеры заднего вида, сообщается на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Илон МаскЭлектромобилиАвтомобили

Горячие новости

Все новости

партнеры