Tesla сняла с продажи в США одну из версий Model 3
Американская Tesla сняла с продажи в США версию бюджетного седана Model 3 с задним приводом и стандартным запасом хода, пишет Reuters.
На американской версии ее сайта теперь представлены только конфигурации с увеличенным запасом хода (Long Range) - заднеприводная и полноприводная, а также Model 3 Performance с быстрым разгоном и повышенной максимальной скоростью.
Кроме того, компания отзывает более 27 тысяч электропикапов Cybertruck в связи с возможностью задержки изображения с камеры заднего вида, сообщается на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru