Tesla отзовет 27 тысяч Cybertruck из-за проблем с камерой заднего вида
Производитель автомобилей Tesla (США) заявил, что отзывает 27200 электромобилей Cybertruck. Причиной такой меры стала задержка изображения в камере заднего вида. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо компании, направленное в Национальное управление безопасности движения на трассах США.
Отмечается, что данная неисправность искажает реальное положение дел на дороге для водителя и может привести к аварии. Изображение не появляется на протяжении двух секунд после включения заднего хода, а задержка составляет шесть-восемь секунд.
Утверждается, что решить проблему поможет обновление программного обеспечения, менять оборудование не нужно. Корпорация также сообщила, что бесплатное обновление ПО будет доступно для владельцев электрокаров с 25 ноября.
Ранее руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров заявил, что вмериканский миллиардер Илон Маск может удаленно отключить работу двух электрокаров Cybertruck главы Чечни Рамзана Кадырова, которые тот направил в зону спецоперации.
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