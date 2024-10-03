Tesla отзовет 27 тысяч Cybertruck из-за проблем с камерой заднего вида

Отмечается, что данная неисправность искажает реальное положение дел на дороге для водителя и может привести к аварии. Изображение не появляется на протяжении двух секунд после включения заднего хода, а задержка составляет шесть-восемь секунд.

Утверждается, что решить проблему поможет обновление программного обеспечения, менять оборудование не нужно. Корпорация также сообщила, что бесплатное обновление ПО будет доступно для владельцев электрокаров с 25 ноября.

Ранее руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров заявил, что вмериканский миллиардер Илон Маск может удаленно отключить работу двух электрокаров Cybertruck главы Чечни Рамзана Кадырова, которые тот направил в зону спецоперации.

