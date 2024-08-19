Маск заявил, что не дарил Кадырову Tesla Cybertruck

Миллиардер Илон Маск опроверг информацию о том, что он подарил электрокар Tesla Cybertruck главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом бизнесмен написал в соцсети Х.

Кадыров: Cybertruck компании Tesla отправят российским военным в зону СВО

«Вы серьезно настолько тупой, что считаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу?» — прокомментировал Маск пост одного из пользователей, написавшего, что предприниматель поставил Кадырову свой автомобиль.

Бизнесмен добавил, что это «очередной пример того, как лгут традиционные медиа».

Ранее Рамзан Кадыров рассказал, что получил от Илона Маска электропикап Cybertruck. Политик «с удовольствием» испытал автомобиль и заявил, что электрокар передадут военным в зону специальной военной операции, пишет Ura.ru.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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