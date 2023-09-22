Терапевт Ярцева раскрыла секреты долголетия японцев

Она отметила, что приблизиться к успеху японцев и дольше жить возможно, если соблюдать ряд правил. По словам Ярцевой, нужно контролировать негативные эмоции, больше двигаться, правильно питаться и на регулярной основе обследоваться у врача.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что темные круги под глазами могут быть сигналом о сбоях в организме. По его словам, если темные круги не связаны с недосыпом, то они могут свидетельствовать об анемии, заболеваниях щитовидной железы, гормональных изменениях, а также о сердечной недостаточности и обезвоживании.

