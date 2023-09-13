Врачи: дисбаланс жиров и углеводов сокращает жизнь человека
Врачи из Японии провели масштабное исследование и пришли к выводу, что дисбаланс жиров и углеводов сокращает жизнь человека, сообщает The Journal of Nutrition.
Были оценены данные около 46 тысяч женщин и 35 тысяч мужчин в возрасте от 35 до 69 лет. Как оказалось, недостаточное употребление углеводов повышает риск развития рака у мужчин. При этом чаще от онкологических заболеваний умирали мужчины, потреблявшие много жирной пищи.
Таким образом, человек находится в опасности, если в его рационе слишком мало или много жиров на фоне нехватки углеводов.
Ранее стало известно, что заболеваемость раком среди людей моложе 50 лет выросла на 80%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врачи: дисбаланс жиров и углеводов сокращает жизнь человека
- Дания отправит новый пакет военной помощи Киеву на $833 млн
- Прекращены все работы на месте экстренной посадки Airbus
- Под Мурманском в канализационном колодце погибли двое комунальщиков
- На северо-востоке Москвы раздаются громкие хлопки
- Economist: чиновники на Западе усомнились в успехе наступления ВСУ осенью
- Во Франции приостановят продажи iPhone 12 из-за электромагнитного излучения
- Fox News: сумма помощи США Украине превысила $100 млрд
- В Марий Эл произошло смертельное ДТП с пятью машинами
- Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей в ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru