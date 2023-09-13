Врачи: дисбаланс жиров и углеводов сокращает жизнь человека

Врачи из Японии провели масштабное исследование и пришли к выводу, что дисбаланс жиров и углеводов сокращает жизнь человека, сообщает The Journal of Nutrition.

Озвучена причина 95% случаев заболевания раком

Были оценены данные около 46 тысяч женщин и 35 тысяч мужчин в возрасте от 35 до 69 лет. Как оказалось, недостаточное употребление углеводов повышает риск развития рака у мужчин. При этом чаще от онкологических заболеваний умирали мужчины, потреблявшие много жирной пищи.

Таким образом, человек находится в опасности, если в его рационе слишком мало или много жиров на фоне нехватки углеводов.

Ранее стало известно, что заболеваемость раком среди людей моложе 50 лет выросла на 80%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ЗдоровьеЕда

Горячие новости

Все новости

партнеры