Врачи: дисбаланс жиров и углеводов сокращает жизнь человека

Были оценены данные около 46 тысяч женщин и 35 тысяч мужчин в возрасте от 35 до 69 лет. Как оказалось, недостаточное употребление углеводов повышает риск развития рака у мужчин. При этом чаще от онкологических заболеваний умирали мужчины, потреблявшие много жирной пищи.

Таким образом, человек находится в опасности, если в его рационе слишком мало или много жиров на фоне нехватки углеводов.

Ранее стало известно, что заболеваемость раком среди людей моложе 50 лет выросла на 80%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

