Терапевт Кондрахин назвал опасные причины появления темных кругов под глазами

По его словам, если темные круги не связаны с недосыпом, то они могут свидетельствовать об анемии, заболеваниях щитовидной железы, гормональных изменениях, а также о сердечной недостаточности и обезвоживании.

Ранее британский врач-терапевт Эвер Ариас заявил, что привычка хрустеть шеей может привести к растяжению и компрессионному перелому шейного отдела позвоночника, отмечает RT.

