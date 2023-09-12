Терапевт Кондрахин назвал опасные причины появления темных кругов под глазами
12 сентября 202320:29
Темные круги под глазами могут быть сигналом о сбоях в организме, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
По его словам, если темные круги не связаны с недосыпом, то они могут свидетельствовать об анемии, заболеваниях щитовидной железы, гормональных изменениях, а также о сердечной недостаточности и обезвоживании.
Ранее британский врач-терапевт Эвер Ариас заявил, что привычка хрустеть шеей может привести к растяжению и компрессионному перелому шейного отдела позвоночника, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru