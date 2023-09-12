Терапевт Кондрахин назвал опасные причины появления темных кругов под глазами

Темные круги под глазами могут быть сигналом о сбоях в организме, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Врач Умнов: Потеря более 9% массы тела при ротавирусе приведёт к смерти

По его словам, если темные круги не связаны с недосыпом, то они могут свидетельствовать об анемии, заболеваниях щитовидной железы, гормональных изменениях, а также о сердечной недостаточности и обезвоживании.

Ранее британский врач-терапевт Эвер Ариас заявил, что привычка хрустеть шеей может привести к растяжению и компрессионному перелому шейного отдела позвоночника, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ВрачиСонЗдоровье

Горячие новости

Все новости

партнеры