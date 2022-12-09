Терапевт рассказала, каких витаминов не хватает человеку зимой

По ее словам, зимой особенно ощутим дефицит витамина D из-за уменьшения количества солнечного света. Ярцева отметила, что этот факт влияет на утомляемость и качество восстановления организма.

При этом медик указала, что в России дефицит йода ощущается круглогодично, а не только зимой. Это связано с территориальными и климатическими особенностями. В зимний период, по словам Ярцевой, организм также испытывает дефицит железа. Так, Ярцева отметила, что многие витамины можно получить благодаря разнообразному питанию.

Ранее обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев рассказал, что болезни, связанные с ослаблениями иммунитета, чаще всего обостряются в холодный период, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

