Медики назвали обостряющиеся зимой заболевания
Болезни, связанные с ослаблениями иммунитета, чаще всего обостряются в холодный период, заявил врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев в комментарии «Известиям».
«С наступлением холодов, как правило, снижается иммунитет. Это происходит, в частности, по причине колебания температур — из помещения, где плюс двадцать, человек попадает на улицу, а там ниже нуля. Организму нужно очень быстро перестроиться, включить все механизмы терморегуляции. И если где-то происходит сбой либо человек недостаточно тепло одет, то иммунитет ослабляется и становится подвержен любым вирусам и бактериям», — считает специалист.
По его словам, именно в холода из-за роста респираторных вирусных заболеваний на их фоне чаще всего возникают острые бронхиты и пневмония. Обычно к осложнениям приводит самолечение или некорректная лекарственная терапия.
Прокофьев рекомендует при смене погоды для профилактики вирусных заболеваний чаще бывать на свежим воздухом, соблюдать питьевой режим и высыпаться.
Ранее врач-терапевт Людмилы Лапа посоветовала добавить в домашнюю аптечку морскую соль – она понадобится в случае, если человек промок на улице и замерз, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 992 / сут.
Умерли
392 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 337 / сут.
- Захарова: Потрясены смертью Владимира Макея
- В России собираются изменить порядок прохождения диспансеризации
- В Сети опубликовали видео с колонной военной техники под украинскими флагами в Твери
- «Соллерс» начал выпускать две модели LCV под собственным брендом
- В Финляндии заявили о готовности законопроекта о вступлении страны в НАТО в декабре
- Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей
- Экс-офицер ЦРУ Джиральди обвинил Зеленского в планах столкнуть НАТО и Россию
- Путин удостоил звания «Мать-героиня» семерых россиянок
- Польский премьер заявил о поддержке Украины ради победы всей Европы
- В Россию вернулись с Украины девять военнопленных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru