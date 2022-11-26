Медики назвали обостряющиеся зимой заболевания

«С наступлением холодов, как правило, снижается иммунитет. Это происходит, в частности, по причине колебания температур — из помещения, где плюс двадцать, человек попадает на улицу, а там ниже нуля. Организму нужно очень быстро перестроиться, включить все механизмы терморегуляции. И если где-то происходит сбой либо человек недостаточно тепло одет, то иммунитет ослабляется и становится подвержен любым вирусам и бактериям», — считает специалист.

По его словам, именно в холода из-за роста респираторных вирусных заболеваний на их фоне чаще всего возникают острые бронхиты и пневмония. Обычно к осложнениям приводит самолечение или некорректная лекарственная терапия.

Прокофьев рекомендует при смене погоды для профилактики вирусных заболеваний чаще бывать на свежим воздухом, соблюдать питьевой режим и высыпаться.

Ранее врач-терапевт Людмилы Лапа посоветовала добавить в домашнюю аптечку морскую соль – она понадобится в случае, если человек промок на улице и замерз, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

