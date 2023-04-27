Терапевт назвал главную опасность кошачьих царапин для человека

По его словам, на когтях у кошек могут находиться бактерии Pasteurella multocida, которые могут привести к воспалению и даже заражению крови.

«Если вы получили царапину, обработайте ее как можно быстрее. Не оставляйте ее без внимания, даже если на первый взгляд она кажется незначительной», - указал врач.

Он добавил, что царапины нужно промыть под проточной водой, а затем обработать перекисью водорода или йодом, при воспалении следует обратиться к врачу.

Ранее в ходе соцопроса выяснилось, что 64% россиян заводят собак, 31% — кошек, сообщает RT.

