Терапевт назвал главную опасность кошачьих царапин для человека
Терапевт Павел Раменский заявил, что кошачьи царапины могут стать серьезной проблемой для человека, сообщает NEWS.ru.
По его словам, на когтях у кошек могут находиться бактерии Pasteurella multocida, которые могут привести к воспалению и даже заражению крови.
«Если вы получили царапину, обработайте ее как можно быстрее. Не оставляйте ее без внимания, даже если на первый взгляд она кажется незначительной», - указал врач.
Он добавил, что царапины нужно промыть под проточной водой, а затем обработать перекисью водорода или йодом, при воспалении следует обратиться к врачу.
Ранее в ходе соцопроса выяснилось, что 64% россиян заводят собак, 31% — кошек, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru