Вильфанд сообщил, какой будет погода в первый день весны

По его словам, ожидается -2-4 градуса днем и 6-8 градусов в ночное время. Высота снега в первый день весны достигнет 37 сантиметров, что является нормой.

В последний день месяца температура в Центральной России будет на 1-2 градуса ниже нормы.

Ранее сообщалось, что первый день весны в Москве будет прохладным и ветреным.

