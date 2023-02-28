Вильфанд сообщил, какой будет погода в первый день весны

1 марта температура в Центральной России будет соответствовать норме, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Тишковец рассказал, какой будет весна в Центральной России

По его словам, ожидается -2-4 градуса днем и 6-8 градусов в ночное время. Высота снега в первый день весны достигнет 37 сантиметров, что является нормой.

В последний день месяца температура в Центральной России будет на 1-2 градуса ниже нормы.

Ранее сообщалось, что первый день весны в Москве будет прохладным и ветреным.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ПогодаРоман Вильфанд
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