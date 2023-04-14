«Тепло и солнечно»: Вильфанд пообещал москвичам безоблачную погоду в выходные
Характерная для середины апреля погода возвращается к своей норме, рассказал НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Пятничный ветер в Москве и области утихнет ближе к выходным, а температура в эти дни вернется к характерным для середины апреля показателям, рассказал НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«В выходные погода будет солнечной и безоблачной. Но мы находимся в холодной части антициклона. По сравнению со вчерашним днем температура в пятницу понизится сразу на 6-8 градусов. Если вчера был самый теплый день в году, то сегодня она «рухнет». Но при этом нельзя говорить, что это похолодание. Температура вернется к типичным для середины апреля показателям», - сказал Вильфанд.
Он отметил, что столбики термометров вернутся к привычной для середины апреля норме.
«В первой половине недели мы жили в «майской» погоде. Сейчас температура возвращается к своей [сезонной] норме. Завтра столбики термометра понизятся на один градус. Но будет солнце, и порывы ветра будут меньше. А сегодня – ветер порывистый до 15 метров в секунду», - добавил синоптик.
Тем не менее, выходные в Москве и области будут не такими ветреными, как в пятницу, уточнил он.
«Ночью будут уже отрицательные значения – в ночь на субботу -1…-3 градуса, по области до -5. Ветер – до 6-7 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +7...+9 градусов. В ночь на воскресенье +2…+4 градуса, днем температура повысится до +11…+13 градусов. При этом день будет очень солнечный, и температурный фон будет выше нормы. А с приходом новой недели снова начнется потепление», - заключил Вильфанд.
Ранее руководитель противопожарного отдела Greenpeace в России Григорий Куксин напомнил гражданам о начале пожароопасного сезона в стране, и призвал не жечь траву, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+8 082 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 605 / сут.
- В Китае пообещали не поставлять России оружие и товары двойного назначения
- В Кремле назвали проверку на ТФ России обычной практикой для оценки боеготовности
- Эмиратский банк ENBD начнет блокировать инвестиционные счета россиян
- Польский премьер допустил многолетнее продолжение конфликта на Украине
- В Белоруссии заявили о разрушении структуры международной военной безопасности
- СМИ: В России подорожала крупная бытовая техника
- Орбан назвал Украину «экономически несуществующей» страной
- «Авито» анонсировала уход гендиректора
- В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за использование дипфейков для мошенничества
- Шойгу заявил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru