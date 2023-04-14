«Тепло и солнечно»: Вильфанд пообещал москвичам безоблачную погоду в выходные

Он отметил, что столбики термометров вернутся к привычной для середины апреля норме.

«В первой половине недели мы жили в «майской» погоде. Сейчас температура возвращается к своей [сезонной] норме. Завтра столбики термометра понизятся на один градус. Но будет солнце, и порывы ветра будут меньше. А сегодня – ветер порывистый до 15 метров в секунду», - добавил синоптик.

Тем не менее, выходные в Москве и области будут не такими ветреными, как в пятницу, уточнил он.



«Ночью будут уже отрицательные значения – в ночь на субботу -1…-3 градуса, по области до -5. Ветер – до 6-7 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +7...+9 градусов. В ночь на воскресенье +2…+4 градуса, днем температура повысится до +11…+13 градусов. При этом день будет очень солнечный, и температурный фон будет выше нормы. А с приходом новой недели снова начнется потепление», - заключил Вильфанд.

Ранее руководитель противопожарного отдела Greenpeace в России Григорий Куксин напомнил гражданам о начале пожароопасного сезона в стране, и призвал не жечь траву, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

