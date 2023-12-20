Теннисный центр у стадиона «Спартак» сможет принимать турниры мирового уровня

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в районе Покровское-Стрешнево достроен теннисный центр общей площадью 8,5 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба столичного правительства.

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По в словам, в оснащение четырёхэтажного центра, который находится около стадиона «Спартак» и будет доступен для всех желающих, вошли современное оборудование и инвентарь, необходимые для тренировок как любителей, так и профессионалов.

Он уточнил, что в центре есть шесть кортов для большого тенниса, восемь столов для настольного тенниса, два зала для сквоша. Также имеются помещения для буфета, медицинского и массажного кабинетов, душевых и раздевалок.

«Покрытие теннисных кортов аттестовано Международной Теннисной Федерацией (ITF). Благодаря этому новый центр сможет принимать турниры любого, даже мирового уровня», – заключил Бочкарёв.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в новом зимнем сезоне в столице открыли семь бесплатных катков, а также 15 платных ледовых площадок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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