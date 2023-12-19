Строители начали монтаж основных конструкций паркинга в Рассказовке

Строители начали возведение основных конструкций крупной парковки с двумя подземными и четырьмя наземными уровнями. Рассчитанный на 840 машино-мест паркинг войдет в состав московского вокзала «Рассказовка». Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, площадь нового объекта — порядка 30 тысяч «квадратов». Он отметил активные темпы строительства — после устройства котлована строители уже занимаются монтажом основных конструкций.

Заммэра добавил, что пользоваться паркингом сможет население близлежащих районов Новой Москвы и Подмосковья. К их услугам удобная пересадка на наземный городской пассажирский транспорт, такси либо станцию «Рассказовка» Солнцевской линии Московского метрополитена.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что монолитные работы ведутся на подземных уровнях парковки, также строители приступили к устройству конструктива первого наземного этажа. Кравцов добавил, что бетонные работы завершены более чем на 40%.

Он также анонсировал строительство еще одного многоуровневого перехватывающего наземного паркинга на 300 машино-мест в рамках городского вокзала «Рассказовка».

Кравцов добавил, что уже завершено строительство временного модульного здания конечной станции наземного городского пассажирского транспорта и отстойно-разворотной площадки, а также стоянки такси и двух плоскостных парковок. Кроме того, строители реконструируют примыкающую улично-дорожную сеть и выполнят благоустройство прилегающей территории.

Городской вокзал «Рассказовка» создается на базе одноименной станции Солнцевской линии Московского метрополитена, которая строилась при участии холдинга «Мосинжпроект» и была введена в эксплуатацию в 2018 году.

