Средняя цена полиса ОСАГО в 2024 году снизилась до 6,5 тысячи рублей

Средняя цена полиса ОСАГО в России в 2024 году снизилась до 6,5 тысяч рублей, подсчитали аналитики финансового маркетплейса «Сравни».

Таким образом, стоимость полиса за год снизилась на 7%, что эксперты называют довольно серьезным падением. Также ожидается, что до конца года цена ОСАГО может уменьшиться еще на 500 рублей.

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До этого Кабмин России поддержал проект закона об административной ответственности за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО. Инициатива разработана парламентом Кабардино-Балкарии. Она предусматривает включение в статью 12.37 КоАП нового пункта, который установит административную ответственность за повторную езду без ОСАГО, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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