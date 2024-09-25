Средняя цена полиса ОСАГО в 2024 году снизилась до 6,5 тысячи рублей

Средняя цена полиса ОСАГО в России в 2024 году снизилась до 6,5 тысяч рублей, подсчитали аналитики финансового маркетплейса «Сравни».

Таким образом, стоимость полиса за год снизилась на 7%, что эксперты называют довольно серьезным падением. Также ожидается, что до конца года цена ОСАГО может уменьшиться еще на 500 рублей.