Средняя цена полиса ОСАГО в 2024 году снизилась до 6,5 тысячи рублей
Средняя цена полиса ОСАГО в России в 2024 году снизилась до 6,5 тысяч рублей, подсчитали аналитики финансового маркетплейса «Сравни».
Таким образом, стоимость полиса за год снизилась на 7%, что эксперты называют довольно серьезным падением. Также ожидается, что до конца года цена ОСАГО может уменьшиться еще на 500 рублей.
До этого Кабмин России поддержал проект закона об административной ответственности за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО. Инициатива разработана парламентом Кабардино-Балкарии. Она предусматривает включение в статью 12.37 КоАП нового пункта, который установит административную ответственность за повторную езду без ОСАГО, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru