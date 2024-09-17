Власти поддержали проект о штрафах за повторное вождение без ОСАГО

Кабмин России поддержал проект закона об административной ответственности за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО, сообщает РИА Новости.

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Инициатива разработана парламентом Кабардино-Балкарии. Она предусматривает включение в статью 12.37 КоАП нового пункта, который установит административную ответственность за повторную езду без ОСАГО.

Правительство поддержало законопроект.

Ранее стало известно, что ОСАГО станет дороже для нарушителей ПДД, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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