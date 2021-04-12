Попова сообщила об отсутствии стабилизации по коронавирусу в мире
12 апреля 202120:39
Распространение COVID-19 в мире не стабилизируется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет Газета.ру.
Она отметила, что рост заболеваемости наблюдается во многих странах ЕС, а также в Америке, Азии и Африке.
При этом в России темпы заболеваемости COVID-19 снижаются, отметила Попова. Однако темпы снижения замедлились – последние три недели наблюдается снижение в пределах 1,5%.
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12 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru