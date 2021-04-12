Попова сообщила об отсутствии стабилизации по коронавирусу в мире

Распространение COVID-19 в мире не стабилизируется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет Газета.ру.

Она отметила, что рост заболеваемости наблюдается во многих странах ЕС, а также в Америке, Азии и Африке.