«Температурный перелом». Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Москву

В начале следующей недели жителей столицы ожидает температурный перелом – после него погода вернется к климатической норме мая. Как пишет РИА Новости, такой прогноз дал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик подчеркнул, что москвичи смогут рассчитывать на дневные температуры в пределах +20 градусов. По ночам столбики термометров будут показывать отметки +3… +8.

Тишковец подчеркнул, что основной этап смены температур произойдет после 26 мая. Синоптик отметил, что к концу месяца в столичном регионе ожидается много солнечных дней без осадков.