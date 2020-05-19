«Температурный перелом». Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Москву

В начале следующей недели жителей столицы ожидает температурный перелом – после него погода вернется к климатической норме мая. Как пишет РИА Новости, такой прогноз дал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик подчеркнул, что москвичи смогут рассчитывать на дневные температуры в пределах +20 градусов. По ночам столбики термометров будут показывать отметки +3… +8.

Тишковец подчеркнул, что основной этап смены температур произойдет после 26 мая. Синоптик отметил, что к концу месяца в столичном регионе ожидается много солнечных дней без осадков.

Май в Москве может может стать самым ветреным с начала столетия

Между тем, ранее синоптики дали предварительный прогноз на июнь. И он, по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, вполне благоприятный, об этом пишет «Российская газета». Специалист подчеркнула, что первый месяц лета в столичном регионе может оказаться теплее нормы: в темное время суток в Москве и Подмосковье будет около +10…+15 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +25-ти.

Погода в пределах климатической нормы ожидается в Псковской, Смоленской и Брянской областях, а также в Хабаровском крае и на Камчатке. Холоднее обычного июнь может быть в Приморье и на юге Сахалина. При этом, Людмила Паршина подчеркнула, что более точный прогноз на июнь синоптики представят в конце мая, отмечает RT.



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Фото: mos.ru/Юлия Иванко
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