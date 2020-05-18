Май в Москве может может стать самым ветреным с начала столетия

Ранее НСН писала, что сильный ветер стал причиной так называемых огненных закатов в российской столице. Он поднимает в воздух пыль, которая приводит к дисперсии лучей заходящего солнца. Об этом рассказал замдиректора Государственного астрономического института имени Штернберга Сергей Ламзин.

По словам специалиста, когда поднимается пыль, голубые лучи сильно рассеиваются, а красные наоборот проходят, отмечает АГН «Москва». Ламзин также напомнил народную примету, согласно которой, «кровавые» закаты и восходы предрекают ветреную погоду.

Как отмечает «Москва 24», жители столицы и области уже несколько раз за последние дни наблюдали закат необычного цвета.

