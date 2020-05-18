Май в Москве может может стать самым ветреным с начала столетия
Май текущего года в российской столице может оказаться рекордным по количеству ветреных дней в этом столетии. Как пишет РИА Новости, об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Он подчеркнула, что это может быть обусловлено нетипичностью синоптической ситуации над Европейской территорией России. Специалист добавила, что вокруг этого высотного циклона крутятся приземные циклоны. А за счёт атмосферных фронтов этой системы и сохраняется ветреная погода.
Ранее НСН писала, что сильный ветер стал причиной так называемых огненных закатов в российской столице. Он поднимает в воздух пыль, которая приводит к дисперсии лучей заходящего солнца. Об этом рассказал замдиректора Государственного астрономического института имени Штернберга Сергей Ламзин.
По словам специалиста, когда поднимается пыль, голубые лучи сильно рассеиваются, а красные наоборот проходят, отмечает АГН «Москва». Ламзин также напомнил народную примету, согласно которой, «кровавые» закаты и восходы предрекают ветреную погоду.
Как отмечает «Москва 24», жители столицы и области уже несколько раз за последние дни наблюдали закат необычного цвета.
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