Температурные аномалии в декабре пообещали россиянам синоптики

Согласно прогнозам синоптиков, начало зимы в центральных районах будет сопровождаться более теплой погодой, нежели обычно, сообщает АГН Москва. Предполагается, что температура в среднем будет превышать норму на четыре градуса. Холоднее нормы погода ожидается на севере Сибири и Дальнего Востока.

В Москве в декабре прогнозируются так называемые «температурные качели». Синоптики уточнили, что даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой. Помимо этого, отмечает «Свободная пресса», из-за перепадов температур в европейской части страны ожидается обилие осадков.

Ранее сообщалось, что северную часть европейской территории России, Урал, а также на север Красноярского края ждет теплая зима. В Гидрометцентре РФ сообщили, что температура воздуха в декабре в этих регионах прогнозируется​ выше нормы. Слишком теплая или слишком морозная зима несет с собой определенные риски, рассказал в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

