Температурные аномалии в декабре пообещали россиянам синоптики
Декабрю в России будут характерны температурные аномалии. Об этом сообщил портал «Метеовести».
Согласно прогнозам синоптиков, начало зимы в центральных районах будет сопровождаться более теплой погодой, нежели обычно, сообщает АГН Москва. Предполагается, что температура в среднем будет превышать норму на четыре градуса. Холоднее нормы погода ожидается на севере Сибири и Дальнего Востока.
В Москве в декабре прогнозируются так называемые «температурные качели». Синоптики уточнили, что даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой. Помимо этого, отмечает «Свободная пресса», из-за перепадов температур в европейской части страны ожидается обилие осадков.
Ранее сообщалось, что северную часть европейской территории России, Урал, а также на север Красноярского края ждет теплая зима. В Гидрометцентре РФ сообщили, что температура воздуха в декабре в этих регионах прогнозируется выше нормы. Слишком теплая или слишком морозная зима несет с собой определенные риски, рассказал в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В ЦБ предостерегли банки от операций в евро
- В Кремле опровергли срочное совещание Путина с главами спортивных федераций
- Роструд предупредил о рассылающих штрафы мошенниках
- Появилось видео последствий смертоносного землетрясения в Албании
- Песков опроверг скепсис Кремля относительно встречи Путина и Трампа