Как вечная мерзлота меняет климат в России

По какой причине в России теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете, рассказал сотрудник отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев «Российской газете».

Климатолог отметил, что глобальное потепление в России происходит быстрее, чем на планете в целом в 2,5 раза быстрее, а в Арктике - в 3,5 раза.

«Посмотрите на карту мира: вода занимает 71 процент поверхности нашей планеты, а суша - 29 процентов. А мы живем в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности. Океан - огромный аккумулятор тепла, поэтому в известной степени он может нивелировать влияние изменяющихся условий. У суши теплоемкость совершенно другая, да к тому же сказывается рельеф», - уточнил ученый.

Киселев спрогнозировал резкие колебания тепла и холода в России, а также обратил внимание на то, что климатологи определяют погодные тренды на десятилетие. Однако, предсказать точную погоду даже на 2020 год невозможно.

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в эфире НСН обратил внимание на то, как климат России, территория которой на 2/3 находится в зоне вечной мерзлоты, влияет на жизнь людей.

«Страна на 2/3 находится в зоне вечной мерзлоты. При потеплении климата она начинает постепенно деградировать. Это вызывает всевозможные аварии и поломки инфраструктуры и жилья, которые построены много лет назад без учета этих особенностей. Изменение климата приводит к учащению погодных аномалий: ветровой нагрузке (смерчи, ураганы и т.п.), гидрологического режима (наличие или отсутствие осадков). Эти тенденции нужно постараться смягчить, а самим адаптироваться к ним», - заявил климатолог.