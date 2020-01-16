Синоптики прогнозируют россиянам февраль холоднее января

Он допустил, что в последний месяц зимы может выпасть снег.

Морозы в рамках февральской нормы ожидаются на юге Карелии, в Вологодской, Псковской, Новгородской, Ленинградской областях, а так в ряде регионов Центрального федерального округа, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью «Российской газете».

В пределах февральской нормы температура будет держаться в Москве, Нижегородской и Кировской областях, на юге Западной Сибири. В Ростовской области и Краснодарском крае температура в конце зимы может оказаться на градус выше нормы, а вот в Эвенкии показатели будут ниже нормы – ожидаются 50-градусные морозы, уточнила прогноз Паршина.

В Москве дневная температура будет колебаться в пределах минус 2-7 градусов, ночная будет опускать до минус 12.

Декабрь и январь выдались аномально теплыми в большинстве регионов России. Специалисты связывают это явление как с ослабленным влиянием «монгольского» антициклона, так и с зональным переносом атлантического воздуха.

