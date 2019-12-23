Температура в Москве побила рекорд 140-летней давности

По данным агентства, температура 23 декабря поднялась до 6,2 градусов тепла. Прежний рекорд составлял 5,9 градусов тепла.

В метеобюро отметили, что это уже третий рекорд с начала текущей зимы. Согласно синоптикам, в целом температура декабря превышает норму на 6,5 градусов.

Напомним, ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал россиянам нехолодную зиму, назвав ее «розовой».

