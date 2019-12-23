Температура в Москве побила рекорд 140-летней давности
23 декабря 201921:23
Температура в российской столице побила рекорд, установленный 140 лет назад. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на столичное метеобюро.
По данным агентства, температура 23 декабря поднялась до 6,2 градусов тепла. Прежний рекорд составлял 5,9 градусов тепла.
В метеобюро отметили, что это уже третий рекорд с начала текущей зимы. Согласно синоптикам, в целом температура декабря превышает норму на 6,5 градусов.
Напомним, ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал россиянам нехолодную зиму, назвав ее «розовой».
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ФОТО: пресс-служба ГУМ-катка
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