Температура в Москве побила рекорд 140-летней давности

23 декабря 201921:23

Температура в российской столице побила рекорд, установленный 140 лет назад. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на столичное метеобюро.

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По данным агентства, температура 23 декабря поднялась до 6,2 градусов тепла. Прежний рекорд составлял 5,9 градусов тепла.

В метеобюро отметили, что это уже третий рекорд с начала текущей зимы. Согласно синоптикам, в целом температура декабря превышает норму на 6,5 градусов.

Напомним, ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал россиянам нехолодную зиму, назвав ее «розовой».

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ФОТО: пресс-служба ГУМ-катка
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