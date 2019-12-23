Сирень зацветает в Подмосковье из-за аномального тепла зимой

Некоторые растения зацвели в Московской области на территории сразу нескольких районов из-за аномального зимнего тепла. Цветение мать-и-мачехи, сирени и других представителей флоры замечено в Краснозаводске, Подольске, Люберцах, Балашихе и некоторых других муниципалитетах, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Местные жители признаются, что испытали нечто, похожее на шок, когда заметили в конце декабря набухшие почки сирени – одного из главных атрибутов весны. Как отмечают экологи, погодные условия сейчас по-настоящему аномальные, они таят опасность для живой природы.

Дело в том, что растения начинают вести себя как весной, тратя питательные вещества, накопленные для того, чтобы перезимовать. Для флоры средней полосы России очень важен снежный покров, который словно одеяло укрывает растения и позволяет без серьёзных последствий перенести низкие температуры.

