«Темные делишки»: Депутат Хамзаев о кланах и коррупции среди чиновников Дагестана
Султан Хамзаев заявил НСН, что попытка окружить себя родственниками не всегда означает что-то криминальное для чиновников, но проверять госслужащих нужно на постоянной основе.
Чиновники могут окружать себя родственниками с целью скрыть «темные дела», но это далеко не всегда так, заявил НСН депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев. Он призвал выстроить такую систему, чтобы госслужащие проверялись на постоянной основе.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов в интервью РИА Новости объяснил, что ревизия личных дел чиновников предполагает проверку соблюдения законов о противодействии коррупции, а не проверку на возможную причастность к экстремизму. Он указал на задачу не допустить, чтобы семьи во власти могли потенциально стать неподконтрольным кланом. Проверять на связи с экстремистами – прерогатива прокуратуры и Следственного комитета, добавил Меликов. Хамзаев отметил, что основная проблема все-таки не в кланах.
«Клан – это понятие растяжимое, некоторые путают преступные сообщества с семейными династийными вопросами. Дагестан – это не отдельная Галактика. Рузвельты – это клан в США? Потом был Буш и его семья, тоже своего рода клан или династия. Это спорный вопрос. Иногда бывает, что чиновники уверены, что должны вокруг себя держать только близких и знакомых. Это может привести к разным последствиям. Бывает, что человек вокруг себя ставит только близких и знакомых, чтобы себя обезопасить, чтобы темные делишки никто не видел. Здесь, конечно, надо всегда реагировать. Моя позиция такова, что с родственника спрос больше в разы, если он с вами начал работать, никаких привилегий», - рассказал он.
В связи с этим депутат призвал держать в тонусе чиновников на постоянной основе, «задавать вопросы» при первых же сомнениях.
«Что касается коррупции, чиновников всегда нужно держать в тонусе. Правоохранительная система, коррупционное законодательство должны совершенствоваться. Должен быть постоянный контроль в этой части. Проверять надо обязательно и на постоянной основе. В этой части законодательство должно работать на опережение. Если у чиновника есть дом, который он себе не может позволить на зарплату, надо сразу задавать вопросы», - заключил собеседник НСН.
Ревизия личных дел чиновников Дагестана началась после терактов в регионе, среди нападавших тогда были родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.
Бывший дагестанский чиновник Магомед Омаров уже три раза был задержан полицией. Последний арест экс-главы одного из районов республики закончился только 4 июля. Причины задержания были разными: от мелкого хулиганства до возможной причастности к экстремистам. 6 июля его задержали по подозрению в мошенничестве, передает «Радиоточка НСН».
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