«Темные делишки»: Депутат Хамзаев о кланах и коррупции среди чиновников Дагестана

Чиновники могут окружать себя родственниками с целью скрыть «темные дела», но это далеко не всегда так, заявил НСН депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев. Он призвал выстроить такую систему, чтобы госслужащие проверялись на постоянной основе.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов в интервью РИА Новости объяснил, что ревизия личных дел чиновников предполагает проверку соблюдения законов о противодействии коррупции, а не проверку на возможную причастность к экстремизму. Он указал на задачу не допустить, чтобы семьи во власти могли потенциально стать неподконтрольным кланом. Проверять на связи с экстремистами – прерогатива прокуратуры и Следственного комитета, добавил Меликов. Хамзаев отметил, что основная проблема все-таки не в кланах.