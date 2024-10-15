Телезрители оценивают экономику РФ оптимистичнее пользователей YouTube
Потребительская уверенность россиян напрямую связана с предпочитаемым источником информации, следует из исследования компании РОМИР. Его приводит «Газета.Ru».
Исполнительный директор РОМИР Инна Караева уточнила, что у граждан, кто назвал основным источником информации телевидение, Индекс потребительской уверенности (ИПУ) равен +6, тогда как у граждан, кто преимущественно смотрит YouTube, показатель равен -10.
По данным исследования, ИПУ достигал максимума в июне 2024 года - +14, а потом в сентябре составил +1, что означало, что число «оптимистов» и «пессимистов» практически сравнялось.
Ранее стало известно, что согласно опросу ВЦИОМ, проведенному с 23 по 29 сентября, уровень доверия граждан России президенту РФ Владимиру Путину составляет 77,2%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru