Телезрители оценивают экономику РФ оптимистичнее пользователей YouTube

Исполнительный директор РОМИР Инна Караева уточнила, что у граждан, кто назвал основным источником информации телевидение, Индекс потребительской уверенности (ИПУ) равен +6, тогда как у граждан, кто преимущественно смотрит YouTube, показатель равен -10.

По данным исследования, ИПУ достигал максимума в июне 2024 года - +14, а потом в сентябре составил +1, что означало, что число «оптимистов» и «пессимистов» практически сравнялось.

Ранее стало известно, что согласно опросу ВЦИОМ, проведенному с 23 по 29 сентября, уровень доверия граждан России президенту РФ Владимиру Путину составляет 77,2%, передает «Радиоточка НСН».

