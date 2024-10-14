ВЦИОМ: Каждый третий россиянин гордится цирком в России

Четверть россиян заявили, что наибольший интерес представляют цирковые жанры, артисты и дрессированные животные. Еще 24% опрошенных выделили клоунов и 23% отметили акробатов. При этом 34% респондентов также считают, что Россия является лидером в цирковом искусстве. Еще 18% человек назвали лучшим в мире цирк Китая, 11% - цирк Франции.

Помимо прочего 64% респондентов считают выступления животных неотъемлемой частью традиций циркового искусства, негативные представления об их содержании у 65% людей связаны с передвижными цирками.

Ранее депутат Владимир Бурматов сообщил, что в ноябре Госдума изучит законопроект о запрете участия животных в представлениях.

Однако сын художественного руководителя Театра кошек Юрия Куклачева Дмитрий рассказал «Радиоточке НСН», что современным детям необходим контакт с животным миром, кроме того в цирке животные живут дольше и за ними хорошо ухаживают.

