Телеврач Мясников предложил россиянам встречать Новый год в большой компании
Телеведущий и врач Александр Мясников посоветовал не обращать внимание на суточный прирост случаев диагностирования COVID-19 и встречать Новый год в компании родственников и друзей. Об этом пишет URA.RU.
Он призвал россиян не думать о количестве гостей и приглашать всех, кого они желают видеть. При этом он негативно отозвался о планах провести Новый год в ресторанах и назвал домашнюю обстановку более подходящим вариантом.
Кроме того, Мясников выступил категорически против корпоративов, назвав их «порочной идеей» и «коллективной пьянкой чужих людей».
Телеврач также заявил, что отмена празднования Пасхи и Дня Победы были неправильными решениями, так как предпринятые меры якобы не смогли сдержать пандемию.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом за 23 ноября, в России за сутки дигностировали рекордные 25173 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели более 2,11 миллионов человек.
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