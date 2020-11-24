Телеврач Мясников предложил россиянам встречать Новый год в большой компании

Телеведущий и врач Александр Мясников посоветовал не обращать внимание на суточный прирост случаев диагностирования COVID-19 и встречать Новый год в компании родственников и друзей. Об этом пишет URA.RU.

Он призвал россиян не думать о количестве гостей и приглашать всех, кого они желают видеть. При этом он негативно отозвался о планах провести Новый год в ресторанах и назвал домашнюю обстановку более подходящим вариантом.

Кроме того, Мясников выступил категорически против корпоративов, назвав их «порочной идеей» и «коллективной пьянкой чужих людей».

Телеврач также заявил, что отмена празднования Пасхи и Дня Победы были неправильными решениями, так как предпринятые меры якобы не смогли сдержать пандемию.