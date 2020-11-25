Телеврач Мясников пожаловался на «ложную информацию» в ковид-статистике

Телеведущий и врач Александр Мясников в своем Telegram заявил, что информацию оперативного штаба по борьбе с коронавирусом легко воспринять неверно. Он предложил новый способ подсчета.

Мясников предложил, помимо количества положительных тестов на COVID-19, публиковать их процентное соотношение с общим количеством тестов.

Также врач привел собственную формулу подсчета для определения общего числа заразившихся. Он допустил, что средняя длительность COVID-19 составляет две недели. По его мнению, для получения актуального числа активных случаев болезни, необходимо взять среднее количество заразившихся за день за двухнедельный период, вычесть 30% бессимптомных больных и умножить получившееся число на 14. Мясников при подсчете получил 210 тысяч заразившихся.

Днем ранее телеврач посоветовал россиянам не обращать внимание на распространение коронавируса и приглашать на празднование Нового года, всех, кого они хотят видеть.

В России за минувшие сутки зарегистрировано 23675 новых случаев коронавируса, скончались 507 человек.



